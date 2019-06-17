Жасмин рассказала о причинах откровенной фотосессии

Певица Жасмин несколько дней назад опубликовала ряд снимков в Instagram в довольно откровенном образе.

Для фотосессии она облачилась в плотно облегающее боди чёрного цвета, полупрозрачную накидку в тон и «невидимые» босоножки на высоком каблуке. Поклонники оценили фигуру звезды и продемонстрированные им ноги, но нашлось и довольно много критиков, которым не понравилась «чрезмерная откровенность».

Число недовольных было столь велико, что Жасмин возмутилась в ответ, указав на непоследовательность подписчиков — ранее они пеняли певице на то, что она выбирает лишь закрытую одежду. Она сравнила ситуацию с картинами эпохи Возрождения, где изображено обнажённое женское тело, и при этом никто не возражает против демонстрации его детям. Также она отметила, что можно рассмотреть намного больше интересные деталей, если встретить её в фитнес-клубе, нежели увидеть на фото в закрытом боди и накидке.