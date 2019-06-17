Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Жасмин рассказала о причинах откровенной фотосессии

Дата:
Певица Жасмин несколько дней назад опубликовала ряд снимков в Instagram в довольно откровенном образе. Для фотосессии она облачилась в плотно облегающ

Певица Жасмин несколько дней назад опубликовала ряд снимков в Instagram в довольно откровенном образе.

Для фотосессии она облачилась в плотно облегающее боди чёрного цвета, полупрозрачную накидку в тон и «невидимые» босоножки на высоком каблуке. Поклонники оценили фигуру звезды и продемонстрированные им ноги, но нашлось и довольно много критиков, которым не понравилась «чрезмерная откровенность».

Число недовольных было столь велико, что Жасмин возмутилась в ответ, указав на непоследовательность подписчиков — ранее они пеняли певице на то, что она выбирает лишь закрытую одежду. Она сравнила ситуацию с картинами эпохи Возрождения, где изображено обнажённое женское тело, и при этом никто не возражает против демонстрации его детям. Также она отметила, что можно рассмотреть намного больше интересные деталей, если встретить её в фитнес-клубе, нежели увидеть на фото в закрытом боди и накидке.

Новости по теме:

  1. Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США
  2. На въезде в Екатеринбург убрали знак с надписью «город бесов»
  3. В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Шотландский певец чуть не умер после глотка воды из Темзы

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота выполнили учебные стрельбы

Немецкие СМИ назвали С-400 «кошмаром для НАТО»

Порошенко назвал Канаду самым «искренним другом» Украины

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках