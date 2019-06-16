Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе

В Сети появилось видео, на котором отчетливо видно, как украинский президент Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан под восторженные крики зрителей.

Как стало известно, необычный инцидент имел место в Мариуполе, в ходе планового визита политика. Сначала Зеленский произнёс речь на Театральной площади, после чего направился к своему автомобилю.

Путь оказался не самым легким из-за большого количества людей, окруживших украинского лидера. В итоге украинский президент решил сократить путь и ретировался напрямую через работающий фонтан.

Примеру Владимира Зеленского последовали не только охранники и журналисты, но и некоторые местные жители.