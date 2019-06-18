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Западные пользователи восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

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Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью, посвященную шестому ежегодному Большому балу офицеров, приуроченному сразу к трём праздникам: Дню го

Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью, посвященную шестому ежегодному Большому балу офицеров, приуроченному сразу к трём праздникам: Дню года Севастополя, 220-летию со дня рождения Пушкина и Дню России.

Бел прошёл в минувшее воскресенье, 16 июня 2019 года, в Севастополе. В общей сложности на площади Михайловской батареи присутствовало порядка 1000 участников, не говоря о зрителях, заинтересованных мероприятием. Известно, что в балу приняло участие по меньшей мере 150 офицеров со своими женами.

Фотографии, опубликованные в статье, очаровали западных читателей. Пользователи фактически с первых комментариев начали отмечать, насколько им приятно смотреть на простых и красивых девушек, не портящих свои образы татуировками. «Изящные, стройные, красиво одетые, без уродливых татуировок – такими и должны быть настоящие девушки!», — отмечает один из читателей издания.

Другой комментатор попытался сравнить американок и россиянок, назвав первых «пьяными татуированными толстухами». С полными перечнем лестных комментариев в адрес участниц Большого бала офицеров вы можете ознакомиться в оригинальной статье.

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