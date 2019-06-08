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Юлия Ковальчук показала стройную фигуру в раздельном бикини

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Юлия Ковальчук, входившая до 2007 года в состав группы «Блестящие», опубликовала на своей страницы в Instagram свежую фотографию, продемонстрировав по

Юлия Ковальчук, входившая до 2007 года в состав группы «Блестящие», опубликовала на своей страницы в Instagram свежую фотографию, продемонстрировав подтянутую фигуру в бикини.

Для фото певица выбрала раздельный купальник, признавшись в сопровождающей снимок надписи, что «быть девочкой ей нравится куда больше». Ранее, воспользовавшись популярным мобильным приложением, Ковальчук опубликовала короткое видео, продемонстрировав поклонникам свою «мужскую внешность». На текущий момент запись с «мачо Хулианом» собрала уже более 115 тысяч лайков пользователей.

Не обошли вниманием поклонники певицы и её летнее фото в купальнике, отметив стройную фигуру Юлии. Некоторые из пользователей не упустили возможность обратить внимание на «отменный вкус» Алексея Чумакова, нынешнего мужа артистки. На данный момент фотография набрала уже более 33 тысяч лайков.

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