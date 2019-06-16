Яна Рудковская рассказала, какое прозвище ей дала Собчак

Яна Рудковская сообщила своим подписчикам в Instagram, что поддалась на их уговоры и завела себе аккаунт в соцсети Telegram, где собирается делиться новостями из своей жизни и высказывать личное мнение по поводу различных ситуаций в мире.

В качестве названия нового блога она выбрала прозвище, полученное ею однажды от Ксении Собчак — «Голубь мира». По её словам, она не знает, к добру ли она получила подобное прозвище.

На создание страницы Рудковскую повлияло не только убеждение поклонников, но и ситуация с журналистами, которые, не зная подробностей о её жизни, пытаются получить информацию любым доступным им способом. Так, Яна недавно поделилась историей о том, что над её домом и садом были запущены радиоуправляемые дроны с видеокамерами. Она пообещала, что если заметит их ещё раз, то будет сбивать — в их семье все метко стреляют.