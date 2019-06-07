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Военные корабли НАТО вошли в Балтику

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На протяжении большей части июня, в период с 9 по 21 число, НАТО собирается проводить в Балтийском море BALTOPS 2019 — крупномасштабные военно-м

На протяжении большей части июня, в период с 9 по 21 число, НАТО собирается проводить в Балтийском море BALTOPS 2019 — крупномасштабные военно-морские учения.

Ожидается, что участие примут 44 боевых корабля, а также 40 самолётов и вертолётов. На водных и воздушных суднах будет задействовано около 12 тысяч военнослужащих. Всего же в BALTOPS 2019 будет участвовать 18 стран, входящих в НАТО, а также некоторые партнёры альянса.

В ходе учений запланированы такие мероприятия, как десантные операции, противостояние надводным и подводным силам, отражение атак с воздуха. При этом руководство учениями будет производиться с военного судна Mount Whitney, зашедшего в Балтику ещё в конце мая.

Также сообщается, что в Балтийское море уже 6 мая зашли корабли НАТО — как минимум 15 военных суден. Среди них — десантное судно Fort McHenry, на борту которого находятся морские пехотинцы.

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