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Владимира Кличко ночью спасли с горящей яхты в Средиземном море

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Весьма неприятно и неожиданно закончилось морское путешествие на яхте для украинского боксёра Владимира Кличко, его семьи и друзей. Всего на судне был

Весьма неприятно и неожиданно закончилось морское путешествие на яхте для украинского боксёра Владимира Кличко, его семьи и друзей. Всего на судне было девять человек, не считая команды.

Путь пролегал от острова Ибица на Мальорку. В ночь на 23 июня, около 2:30 по московскому времени, на яхте вспыхнул пожар. Согласно предварительной информации, возгорание началось в машинном отделении, причины его на данный момент неизвестны. В это время судно находилось примерно в 11 километрах от берега.

Благодаря слаженной работе команды яхты и подоспевшей на помощь испанской службе спасения, ситуация была быстро взята под контроль, никто не погиб и не пострадал — все пассажиры были эвакуированы береговой охраной. После этого судно было доставлено в порт Адриано, где пожар был ликвидирован.

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