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ВКС РФ получили два новейших истребителя МиГ-35

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Илья Тарасенко, руководитель «МиГа», сообщил, что ВКС Российской Федерации получили 2 новых боевых самолета МиГ-35 для осуществления практических тест

Илья Тарасенко, руководитель «МиГа», сообщил, что ВКС Российской Федерации получили 2 новых боевых самолета МиГ-35 для осуществления практических тестов. Слова Тарасенко приводит информационное агентство «РИА Новости».

Согласно словам главы корпорации, предприятию удалось совершить значительный рывок в разработке новых истребителей. Он заявил, что всего за два с половиной года им удалось перейти от проектирования до непосредственного производства воздушных судов.

До конца нынешнего года воздушные силы России смогут получить еще 4 подобных истребителя. Напоминаем, что речь идет о боевом самолете, относящемся к поколению «4++» и способном совершать разные задачи при постоянно изменяющихся условиях боя.

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