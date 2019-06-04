Виктория Толстоганова опубликовала фото без грамма косметики

Актриса Виктория Толстоганова совершенно не стесняется показаться перед поклонниками без косметики.

Недавно она опубликовала в Instagram такой снимок, сделанный в фитнес-клубе сразу же после завершения тренировки. Своё красное лицо Виктория объяснила полученным удовольствием от выполнения упражнений.

Естественный образ актрисы пришёлся по вкусу её многочисленным поклонникам, которым без разницы, накрашена она или нет, главное — её талант. Также многие упомянули, что ценят отсутствие татуажа и ботокса, который вкалывают себе многие звёзды. При этом было отмечено, что 47-летняя актриса выглядит моложе своего возраста, ей можно дать максимум 35 лет.

По мнению Виктории, столь молодо выглядеть ей помогает активность и постоянные тренировки, даже при большой загруженности на работе. А вот строгую диету она не соблюдает, предпочитая готовить дома, но старается снизить употребление жареных и жирных блюд.