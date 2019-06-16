Видео: лиса спряталась за коробками внутри магазина в Лондоне

Житель столицы Великобритании стал свидетелем необычного ограбления одного из лондонских магазинов, которое он запечатлел на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть озорную лисицу, которая проникла в супермаркет и разжевывала многие коробки с товаром.

Руперт де Рензи-Мартин снял соответствующий видеоролик возле дисконтного магазина Poundstretcher, расположенного в районе Вуд-Грин. Лисе удалось как-то пробраться в закрытый магазин, рабочее время которого еще не началось.

На размещенном видео видно, как лиса жует коробки с товарами, стоящими на витрине магазина.

«Магазин вскоре должен открыться, поэтому, у меня нет сомнений насчет того, что эта лиса очень скоро освободится, поэтому можете не переживать за ее судьбу», – отметил де Рензи-Мартин.