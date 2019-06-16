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Видео: лиса спряталась за коробками внутри магазина в Лондоне

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Житель столицы Великобритании стал свидетелем необычного ограбления одного из лондонских магазинов, которое он запечатлел на видео. На опубликованных

Житель столицы Великобритании стал свидетелем необычного ограбления одного из лондонских магазинов, которое он запечатлел на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть озорную лисицу, которая проникла в супермаркет и разжевывала многие коробки с товаром.

Руперт де Рензи-Мартин снял соответствующий видеоролик возле дисконтного магазина Poundstretcher, расположенного в районе Вуд-Грин. Лисе удалось как-то пробраться в закрытый магазин, рабочее время которого еще не началось.

На размещенном видео видно, как лиса жует коробки с товарами, стоящими на витрине магазина.

«Магазин вскоре должен открыться, поэтому, у меня нет сомнений насчет того, что эта лиса очень скоро освободится, поэтому можете не переживать за ее судьбу», – отметил де Рензи-Мартин.

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