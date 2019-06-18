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Видео: космическая станция NASA «захватила» большой НЛО

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Скотт Уоринг, известный интернет-уфолог, разместил в Сети видео, на котором демонстрируется «захват» большого НЛО космическим аппаратом NASA. Согласно

Скотт Уоринг, известный интернет-уфолог, разместил в Сети видео, на котором демонстрируется «захват» большого НЛО космическим аппаратом NASA.

Согласно словам специалиста в области уфологии, он сильно удивился тому, что инопланетный объект подлетел к станции людей настолько близко. На размещенных кадрах можно хорошенько рассмотреть внешний вид внеземного корабля или устройства. Он добавил, что сотрудникам NASA даже удалось осуществить захват этого НЛО.

При просмотре ролика на заднем фоне можно услышать такие слова как «контакт» и «захват». Уоринг уверен, что астронавты подняли странный объект на борт станции. Однако далеко не все пользователи согласны с мнением уфолога. Многие отметили, что ролик очень похож на фейк с использованием компьютерной графики.

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