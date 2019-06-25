Ватикан отменил женский футбольный матч после протеста сторонников абортов

Ватикан отменил товарищеский футбольный матч с участием своей новой женской команды, который должен был состояться в Вене (Австрия) на выходных, после того как несколько австрийских игроков устроили протест против позиции церкви, стремящейся запретить аборты.

По сообщениям средств массовой информации, игра между ватиканской командой, сформированной в этом году, и венской сборной была отменена в субботу, когда несколько австриек сняли свои рубашки, чтобы показать слова, нарисованные на их животах и спинах. Эти надписи указывали на то, что сами женщины должны решать, делать ли им аборт или нет. Этот инцидент произошел во время проигрывания гимнов, то есть прямо перед началом матча.

«Игру было решено отменить, потому что мы здесь собрались ради спорта, а не для демонстрации политических или иных сообщений», – цитирует Данило Зеннаро, представителя спортивной ассоциации Ватикана, общественная телекомпания ORF.

Игрок женской команды Mariahilf из столицы Австрии сообщила, что они не ожидали, что акция протеста приведет к отмене игры.

Официальный аккаунт команды в социальной сети Facebook в воскресенье утром заявил, что клуб не может комментировать сложившую ситуацию, пока не будет согласовано и опубликовано официальное заявление.

СМИ не удалось связаться с воскресным представителем Ватикана в воскресенье, чтобы получить от него комментарии по поводу случившегося. Женская ватиканская команда была сформирована в начале этого года, то есть более чем через три десятилетия после появления мужской сборной.

Австрийские СМИ сообщили, что матч в Вене должен был стать первой международной игрой женской команды Ватикана.

Протест был всецело одобрен активистами, поддерживающими стремление женщин самостоятельно выбирать, проводить им аборт или нет, как в Австрии, так и за рубежом.