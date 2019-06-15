Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Вязьме рухнувшую на поезд крышу сняли на видео

Дата:
Есть видео
14 июня в Вязьме прошёл настоящий ураган — гроза с ливнем, градом и сильными порывами ветра. В результате стихийного бедствия город достаточно

14 июня в Вязьме прошёл настоящий ураган — гроза с ливнем, градом и сильными порывами ветра.

В результате стихийного бедствия город достаточно серьёзно пострадал. Многие деревья были вырваны с корнем, начались перебои с электричеством.

На вокзале случился и более опасный инцидент. Ветер сорвал кровлю с крыши вокзального здания, которая рухнула на находящийся на стоянке пассажирский поезд «Москва-Брест». Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, последние пассажиры зашли в вагон буквально за полминуты до происшествия.

Поезд отправился со станции с опозданием в 20 минут, пока сотрудники вокзала убирали рухнувшую на него металлочерепицу. Видео с места событий было опубликовано на следующий день в Сети.

Новости по теме:

  1. Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем
  2. Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
  3. В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Сети опубликовано видео танца Владимира Путина и Карин Кнайсль

В Сети появилось снятое беспилотником видео с места пожара ТЦ в Кемерове

Меркель посмотрела в бинокль на российскую базу в Южной Осетии

Ученые рассказали, как может измениться мир к 2040 году

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках