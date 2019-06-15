В Вязьме рухнувшую на поезд крышу сняли на видео

14 июня в Вязьме прошёл настоящий ураган — гроза с ливнем, градом и сильными порывами ветра.

В результате стихийного бедствия город достаточно серьёзно пострадал. Многие деревья были вырваны с корнем, начались перебои с электричеством.

На вокзале случился и более опасный инцидент. Ветер сорвал кровлю с крыши вокзального здания, которая рухнула на находящийся на стоянке пассажирский поезд «Москва-Брест». Обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, последние пассажиры зашли в вагон буквально за полминуты до происшествия.

Поезд отправился со станции с опозданием в 20 минут, пока сотрудники вокзала убирали рухнувшую на него металлочерепицу. Видео с места событий было опубликовано на следующий день в Сети.