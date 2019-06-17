В Уфе новые столбы на набережной сравнили с виселицей

В Уфе продолжается строительство набережной на реке Белая, начатое ещё в 2015 году. По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, эта набережная станет одной из лучших в России.

Однако горожане настроены не столь оптимистично. Недавно были опубликованы фотографии со строительства, где запечатлены стилизованные под старину столбы. Элементы выполнены из тёмного дерева, словно бы потрескавшегося от времени и погоды.

Столбы, призваны быть украшением набережной, вызвали у жителей Уфы ассоциацию с виселицами, о чём они не преминули сообщить в Сети.

Набережная и ранее вызывала у горожан негативную реакцию. Критике подверглась вся стройка — жители высказывали претензии, что с сооружения не будет видно реку, в ней нельзя будет искупаться, из-за чего набережная не будет выполнять свои прямые функции. Также в строительстве используется большое количество бетона, труб и различной арматуры, что совершенно не делает строение привлекательным.