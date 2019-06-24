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В ЦВО инициирована внеплановая проверка боеготовности войск

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По решению президента РФ Владимира Путина, в Центральном военном округе начата внеплановая проверка боеготовности. Это стало известно из сообщения мин

По решению президента РФ Владимира Путина, в Центральном военном округе начата внеплановая проверка боеготовности. Это стало известно из сообщения министра обороны Сергея Шойгу.

Учения будут проходить в период с 24 по 28 июня на 35 полигонах, всего их запланировано более 50-ти.

По словам Шойгу, мероприятие имеет цель оценить способность Вооружённых Сил обеспечить военную безопасность Центрально-Азиатского региона. Там, согласно его заявлению, до сих пор имеются угроза безопасности со стороны террористов. Кроме того, необходимо определить подготовку войск к участию в предстоящем учении «Центр-2019».

Также в полную боеготовность приведена часть войск Южного и Восточного военных округов, некоторые соединения ВДВ, Дальней и Восточной транспортной авиации, и ряд соединений центрального подчинения.

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