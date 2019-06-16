В центре Киева прогремел мощный взрыв

В одном из киевских районов произошел взрыв. Информация об этом была опубликована украинским телеканалом «1+1».

Происшествие случилось на пересечении улиц Тургеневская и Бульварная-Кудрявская. Согласно текущим сведениям, в гаражном помещении взорвался газ. Данных о погибших, пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступало.

В социальной сети «Фейсбук» администрация столицы Украины заявила, что из-за взрыва произошло обрушение нескольких гаражей, находившихся во дворе 3-этажного жилого здания. На месте инцидента трудятся работники спасательных служб. Взрыв повредил газовую трубу, поэтому в некоторых квартирах было решено отключить газоснабжение.

Как сообщают очевидцы, взрыв был настолько мощным, что звук был слышен на расстоянии трёх километров.