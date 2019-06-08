Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА
ЖИВОТНЫЕ

В Техасе полицейские приняли испуганного оленя за грабителя

Дата:
Сотрудники правоохранительных органов американского штата Техас окружили дом, в котором предположительно находился грабитель. О несанкционированном пр

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Техас окружили дом, в котором предположительно находился грабитель. О несанкционированном проникновении в жилище сообщил местный житель. В результате «преступником» оказался испуганный олень.

Представители полицейского управления города Лафкин сообщили, что стражи правопорядка прибыли к дому в 6:11 утра в четверг, после того как к ним позвонила женщина, сообщившая, что она услышала звук разбившегося стекла и странные шаги в своем доме.

На кадрах с камер наблюдения можно увидеть момент, когда полиция входит в дом и обнаруживает, что подозреваемый грабитель на самом деле является оленем, который врезался в окно.

В конце концов, оленю помогли выбежать через парадную дверь дома.

Новости по теме:

  1. В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан
  2. Посетитель музея смог с первой попытки взломать запертый на десятилетия сейф
  3. Гигантский валун останется на горном шоссе Колорадо в качестве ориентира

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

ООН назвала число погибших в Донбассе с 2014 года

НЛО в техасском небе менял свой цвет и форму — видео

Психоделические препараты все чаще упоминаются учеными, как средство избавления от депрессии

Новинки российского авторынка-2017: Peugeot Expert на новой модульной платформе EMP2. Видео

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках