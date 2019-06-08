В Техасе полицейские приняли испуганного оленя за грабителя

Сотрудники правоохранительных органов американского штата Техас окружили дом, в котором предположительно находился грабитель. О несанкционированном проникновении в жилище сообщил местный житель. В результате «преступником» оказался испуганный олень.

Представители полицейского управления города Лафкин сообщили, что стражи правопорядка прибыли к дому в 6:11 утра в четверг, после того как к ним позвонила женщина, сообщившая, что она услышала звук разбившегося стекла и странные шаги в своем доме.

На кадрах с камер наблюдения можно увидеть момент, когда полиция входит в дом и обнаруживает, что подозреваемый грабитель на самом деле является оленем, который врезался в окно.

В конце концов, оленю помогли выбежать через парадную дверь дома.