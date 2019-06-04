В столице Болгарии археологи нашли неолитическое захоронение

В окрестностях Софии археологи обнаружили захоронение, предположительно созданное около 7600 лет назад. Его нашли в районе древнего населенного пункта Слатина, которое существовало 8000 лет назад.

Древнее поселение было найдено в 50-м году прошлого века в рамках строительства на окраине столицы. Через восемь лет в этом районе специалисты начали проводить раскопки, найдя жилища и очаги людей. Некоторые здания оказались самыми крупными неолитическими домами, найденными исследователями – к примеру, площадь одного из них была равна 300 квадратным метрам. Сравнительно недавно археологи обнаружили останки людей.

Захоронение находилось на окраине поселения. В нем удалось найти человеческие кости, которые, возможно, принадлежат женщине и ребенку. Для более точного ответа ученые собираются организовать остеометрический анализ костей. Эксперты также нашли религиозные предметы и керамическую посуду.