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В США оценили шансы американского истребителя F-15C против российского Су-57

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Эксперты The National Interest сообщили, что истребителям F-15C ВВС США не удастся противостоять российским Су-57 без значительного усовершенствования

Эксперты The National Interest сообщили, что истребителям F-15C ВВС США не удастся противостоять российским Су-57 без значительного усовершенствования их характеристик.

По словам специалистов, сейчас истребители 5-го поколения РФ в плане боеспособности и маневренности превосходят большинство современных боевых самолетов. Поэтому F-15C, составляющие почти половину всех американских ВВС, понадобится модернизация. К примеру, на них следует установить систему Legion, способную обнаруживать авиатехнику, разработанную с применением технологий низкой заметности.

Однако в случае, если Су-57 переживут первый залп ракет, то американские самолеты окажутся в невыгодной для них ситуации, так как имеют меньшие летные параметры. В прямом столкновении выживаемость F-15C во многом будет зависеть от опыта его летчика.

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