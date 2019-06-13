В средневековом бельгийском городе Брюгге власти пытаются ограничить туризм

В ближайшем будущем посетить знаменитую колокольню в Брюгге станет гораздо труднее, чем сейчас, так как этот бельгийский город является последним населенным пунктом в Европе, который предпринял шаги по ограничению туризма на своей территории.

Данный бельгийский город является популярной остановкой, которую добавляют практически во все большие туры по Европе. Его главный центр был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году и назван «выдающимся примером средневекового исторического поселения».

Но высокая популярность может привести к определенным проблемам, особенно в таком компактном месте, как Брюгге.

Дирк Де Фау, избранный мэром Брюгге в 2018 году, поддерживает меры, которые наложат некоторые ограничения на толпы путешественников в городе.

Местная газета Het Nieuwsblad сообщает, что Брюгге больше не будет рекламировать или продвигать однодневные поездки в город. Будут также предприняты меры по сокращению количества круизных лайнеров, способных заходить в порт Зебрюгге.

В настоящее время в порту могут одновременно находиться пять круизных лайнеров, но их число планируют ограничить двумя кораблями в день. Круизным компаниям также предложат пришвартовывать лайнеры в будни, а не в выходные, что поможет распределить толпы туристов на большее количество дней.

Совет по туризму также завершит свои рекламные кампании в других близлежащих городах, таких как Брюссель и Париж, чтобы ограничить количество однодневных поездок. Приезжающие только на день туристы лишают города столь необходимого им дохода, который идет от отелей.

«Мы должны лучше контролировать приток путешественников, если не хотим, чтобы город превратился в новый Диснейленд», – отметил Де Фау.

В настоящее время количество туристов в центре города Брюгге превышает число жителей примерно в три раза.

Недавние решения Брюгге отражают шаги, предпринятые в других городах Европы, которые пытаются справиться с негативными последствиями массового туризма.

В Амстердаме, расположенном в 270 километрах от бельгийского города, туристические власти недавно приняли решение переместить знаменитый знак «I Amsterdam» из центра города в другое место, так как этот он стал слишком популярным в Instagram и других социальных сетях. В результате удастся перенаправить поток туристов, повысив привлекательность иных регионов Нидерландов.

Тем временем Рим сосредоточил свои усилия на запрещении определенных видов поведения путешественников, которые приводят к грязи, заторам и эрозии, включая бегание по пабам и купание в знаменитых городских фонтанах.

Тем не менее, не ясно, все ли поддерживают новые ограничения в Брюгге.

В 2017 году Винсент Нийс, старший научный сотрудник и руководитель проектов в Visit Flanders, региональном туристическом управлении, подготовил исследование о туризме в городе.

Нийс опросил местных жителей по целому ряду тем и обнаружил, что, несмотря на сумасбродное поведение некоторых туристов, около 76 процентов опрошенных заявили, что довольны нынешним положением дел, а 70 процентов отметили, что видят большую пользу от путешественников, включая приносимые ими доходы в казну города.