В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».

По словам сотрудников ведомства, боевую авиатехнику удалось с успехом обкатать над пустынной и горной местностью в Сирии в начале текущего года. В результате специалисты приняли решение, что ее можно отправлять на вооружение в российскую армию. В течение ближайших десяти лет ВКС получит около 100 подобных вертолетов.

Ми-28НМ является ударным боевым вертолетом, который может атаковать различные объекты в любое время суток и даже в непогоду. Он значительно отличается от Ми-28Н, так как оборудован новейшими двигателями, современной системой защиты и улучшенным механизмом управления.