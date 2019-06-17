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В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ

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Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник». По слов

Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».

По словам сотрудников ведомства, боевую авиатехнику удалось с успехом обкатать над пустынной и горной местностью в Сирии в начале текущего года. В результате специалисты приняли решение, что ее можно отправлять на вооружение в российскую армию. В течение ближайших десяти лет ВКС получит около 100 подобных вертолетов.

Ми-28НМ является ударным боевым вертолетом, который может атаковать различные объекты в любое время суток и даже в непогоду. Он значительно отличается от Ми-28Н, так как оборудован новейшими двигателями, современной системой защиты и улучшенным механизмом управления.

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