В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами

13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка с участием цыган. Пять человек пострадало, двое были направлены в больницу. Один из госпитализированных умер на следующий день.

По официальной информации, конфликт произошёл из-за бытовых вопросов между местными жителями. Согласно же сведениям от селян, они защищали детей, подвергшимся приставаниям со стороны цыган.

В полицию было доставлено 174 участника конфликта, троих из них задержали. Следственный комитет начал расследование по двум статьям.

Встревоженные местные жители 14 июня организовали массовый сход, на котором обсудили произошедшую ситуацию. На сходке присутствовало около полутора тысяч человек. В результате на несколько часов движение по федеральной трассе М-5 «Урал» было перекрыто.

Глава региона призвал жителей решать вопросы мирно и в рамках закона, и пообещал наказать всех виновных.