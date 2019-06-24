В российскую армию будет взят на вооружение ЗРК «Сосна»

Российское Минобороны собирается через 3 года принять на вооружение современный зенитно-ракетный комплекс под названием «Сосна».

Представители российского холдинга «Высокоточные комплексы» заявили, что в конце этой весны удалось успешно завершить межвидовые тесты боевой установки. Данная система была разработана на базе ЗРК «Стрела-10», созданного еще в СССР и значительно модернизированного.

Основная задача нового комплекса заключается в защите территории от воздушных атак. Он оснащен новыми ракетами, способными наводится по лазеру. Специалисты способны разместить его как на земной стационарной площадке, так и на морском судне или колесном бронетранспортере.

Стоит отметить, что последние испытания комплекса проводились в марте текущего года. ЗРК «Сосна» успешно прошёл все тесты, полностью подтвердив слова директора предприятия КБточмаш имени А.Э. Нудельмана о «живучести» и боевой эффективности.