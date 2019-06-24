Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В российскую армию будет взят на вооружение ЗРК «Сосна»

Дата:
Российское Минобороны собирается через 3 года принять на вооружение современный зенитно-ракетный комплекс под названием «Сосна». Представители российс

Российское Минобороны собирается через 3 года принять на вооружение современный зенитно-ракетный комплекс под названием «Сосна».

Представители российского холдинга «Высокоточные комплексы» заявили, что в конце этой весны удалось успешно завершить межвидовые тесты боевой установки. Данная система была разработана на базе ЗРК «Стрела-10», созданного еще в СССР и значительно модернизированного.

Основная задача нового комплекса заключается в защите территории от воздушных атак. Он оснащен новыми ракетами, способными наводится по лазеру. Специалисты способны разместить его как на земной стационарной площадке, так и на морском судне или колесном бронетранспортере.

Стоит отметить, что последние испытания комплекса проводились в марте текущего года. ЗРК «Сосна» успешно прошёл все тесты, полностью подтвердив слова директора предприятия КБточмаш имени А.Э. Нудельмана о «живучести» и боевой эффективности.

Новости по теме:

  1. Внеочередной съезд адвокатов в Уфе едва не завершился дракой
  2. В Ростове произошла пробка из-за девушки в коротких шортах
  3. Ради молодой жены Александр Цекало похудел на 10 килограммов

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы маршрутки и дома в Магнитогорске

Россия начала работы по созданию атомной подлодки пятого поколения

Анна Седокова похвасталась букетом от тайного поклонника

С Восточного нельзя запускать ракеты, созданные для Байконура

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках