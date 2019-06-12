В России женщинам разрешат пилотировать истребители

Андрей Юдин, российский генерал-лейтенант, не исключил возможности, что в скором времени в РФ женщинам позволят пилотировать истребители. Первые летчицы уже начали соответствующее обучение.

Военный отметил, что если девушки окажутся талантливыми и они смогут управлять истребителями, то командование обязательно рассмотрит подобную возможность. Он добавил, что прежде чем решить, пригоден ли пилот, он проходит особые тесты, которые включают проверку его когнитивных и психологических качеств.

Около двух лет назад в летное военное училище Краснодара был произведен первый набор девушек, желающих стать пилотами боевых самолетов. Было рассмотрено свыше 100 заявок. В итоге комиссия выбрала 16 подходящих кандидаток.