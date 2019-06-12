Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В России женщинам разрешат пилотировать истребители

Дата:
Андрей Юдин, российский генерал-лейтенант, не исключил возможности, что в скором времени в РФ женщинам позволят пилотировать истребители. Первые летчи

Андрей Юдин, российский генерал-лейтенант, не исключил возможности, что в скором времени в РФ женщинам позволят пилотировать истребители. Первые летчицы уже начали соответствующее обучение.

Военный отметил, что если девушки окажутся талантливыми и они смогут управлять истребителями, то командование обязательно рассмотрит подобную возможность. Он добавил, что прежде чем решить, пригоден ли пилот, он проходит особые тесты, которые включают проверку его когнитивных и психологических качеств.

Около двух лет назад в летное военное училище Краснодара был произведен первый набор девушек, желающих стать пилотами боевых самолетов. Было рассмотрено свыше 100 заявок. В итоге комиссия выбрала 16 подходящих кандидаток.

Новости по теме:

  1. Посол Латвии в России пожаловался на шутки россиян о шпротах
  2. Настя Ивлеева рассказала о своей работе и реальных заработках на рекламе в Instagram
  3. Ольгу Орлову на фото в купальнике сравнили с Мэрилин Монро

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Иркутске задержали сбившего девятерых полицейских водителя

В НАТО военных Израиля учат захватывать российские деревни

Александр Емельяненко одержал победу над Габриэлем Гонзага в главному бою вечера

Российский тяжелый стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках