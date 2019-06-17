В России разработали робота-врача

С 19 по 21 июня в Москве состоится III Форум социальных инноваций регионов. На нём будет представлен, в числе прочих, медицинский робот от компании Promobot.

Данный робот предназначен для выдачи пациенту медицинских советов на основе ряда показателей, среди которых возраст, рост, вес и другая необходимая информация. После анализа полученных сведений, робот выдаёт ряд рекомендаций, направленных на разрешение вопроса пациента.

По мнению разработчиков, советы от робота будут более точными, нежели рекомендации, полученные от врачей, так как человеческие факторы вроде усталости, настроения или личного отношения не влияют на технику.

На данный момент функционал разработки ограничен. Полное завершения работы запланировано на 2020 год.