В Нотр-Дам-де-Пари прошла первая месса с момента пожара

Собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже провел свою первую мессу в субботу ровно через два месяца после разрушительного пожара. Во время этого религиозного мероприятия священникам и верующим пришлось носить каски, чтобы защитить себя от возможных падающих обломков.

Одетый в белую мантию и каску архиепископ Парижа Мишель Апетит руководил служением, в котором приняли участие всего около 30 человек, половина из них – священнослужители.

«Огонь, разоривший здание 15 апреля, вызвал волну эмоций не только у верующих», – рассказал в своей проповеди архиепископ Апетит в рамках прямого эфира.

«Этот собор является местом поклонения, это его истинное и уникальное назначение».

Месса началась в 6:00 вечера (16:00 по Гринвичу) в часовне Богородицы на восточной стороне собора, которая была тщательно проверена специалистами и названа безопасной.

Над нефом были натянуты защитные сети, а хоровую площадку и пол все еще усыпает щебень, однако скамьи остались практически нетронутыми.

К Апетиту присоединились ректор Нотр-Дам-де-Пари, Патрик Шове, другие священнослужители, волонтеры, люди, работающие над реставрацией, и горстка мирян.

Данная дата была выбрана не случайно – это годовщина освящения алтаря собора, которая отмечается каждый год 16 июня.

Дата «очень значимая в духовном плане», рассказал Шове журналистам AFP перед служением, добавив, что он был счастлив показать, что «Нотр-Дам действительно жив».

Пятилетний план

Президент Эммануэль Макрон поставил перед собой амбициозную цель за пять лет восстановить Нотр-Дам-де-Пари, который был частично разрушен пожаром 15 апреля. Огонь повалил его шпиль и поглотил решетку из балок, поддерживавших крышу.

Епархия ожидает ответа от французских властей о том, может ли она вновь открыть для публики эспланаду, расположенную перед собором. Если власти утвердят данный план, то вечерние молитвы будут проходить уже там.

Церковь также выдвинула идею о возведении временного сооружения перед собором, чтобы приветствовать прихожан во время ремонта здания.

С момента пожара в соборе ежедневно работают до 150 рабочих, продолжающих убирать мусор и стабилизировать сооружение.

Для обеспечения защиты здания, в том числе от дождя, были установлены два больших белых навеса.

«Изобретательная» реконструкция

Призыв Макрона к «изобретательной», а не идентичной реконструкции колокольни связал руки некоторым архитекторам.

Между тем, законопроект о реконструкции был заблокирован в парламенте из-за разногласий между верхней и нижней палатами, и теперь ожидается, что он будет принят только в конце июля.

Обязательства в размере около 850 миллионов евро (960 миллионов долларов США) были получены от видных французских бизнесменов и простых граждан, но на сегодняшний день пожертвовано лишь около 10 процентов от этой суммы.

Общественное радио France Info сообщило, что было передано всего 80 миллионов евро, причем бизнесмены отправляли деньги траншами, а некоторые частные лица отказывались от своих обязательств в связи с очевидным успехом кампании по сбору средств.

Нотр-Дам фигурировал в качестве центрального персонажа почти во все периоды взлетов и падений Франции с начала его строительства в середине 12-го века.

Во время Французской революции 18-го века собор был разгромлен и разграблен, но в дальнейшем он стал главным героем романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), которому приписывают помощь в его спасении.

Он смог пережить два глобальных конфликта в 20-м веке и здорово зазвонил 24 августа 1944 года, в день освобождения Парижа от немецкой оккупации, произошедшей в конце Второй мировой войны.