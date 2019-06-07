В Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан

Для шеф-повара и посетителей каждый прием пищи под морскими волнами в первом подводном ресторане Европы – это настоящее чудо.

«У нас есть маленькое окошко рядом с кухней, и каждый раз, когда в нем появляется какая-нибудь особая рыба, я всегда начинаю думать о том, какой она будет на вкус», – сообщает шеф-повар Николай Эллицгаард.

Ресторан с хорошо подобранным названием Under («под» или «внизу» в переводе с английского) открылся несколько недель назад в Линдеснесе на южной оконечности Норвегии.

В этом необычном архитектурном экспонате, который уходит на пять метров в глубину, подаются только самые лучшие лакомства Посейдона. Посетителям при этом предлагается понаблюдать за уникальной жизнью океана.

Снаружи гигантский бетонный монолит выступает прямо из скалистой береговой линии, а его другой конец опускается прямиком в Северное море.

Клиенты входят в ресторан через проход с деревянными панелями, соединенный с берегом мостиком, а затем спускаются по длинной дубовой лестнице в слабо освещенную столовую. Здесь расположено гигантское плексигласовое подводное окно, занимающее всю центральную стену.

Окно площадью 36 квадратных метров, выглядящее «как затонувший перископ», по словам его создателей, предлагает панорамный вид на постоянно меняющееся живое водное шоу.

«В переводе с норвежского слово “Under” означает, что объект находится под водой. Им также иногда обозначают чувство удивления», – отмечает Стиг Убостад, который является совладельцем заведения вместе со своим братом Готом.

«Это, без сомнения, самый большой в мире и единственный подводный ресторан в Европе».

В нем нельзя увидеть рыбу-клоуна или акулу, как в других подводных ресторанах, расположенных в более тропических местах, таких как Мальдивы или Дубай.

«В этом районе на южной оконечности страны солоноватая вода с востока встречается с соленой водой из Атлантики, поэтому тут все равно можно увидеть немало самых разнообразных видов океанических существ», – отмечает Тронд Рафосс, морской биолог, участвующий в проекте.

В дополнение к своей отличительной архитектуре и изысканной кухне, Under хочет осветить экологические проблемы.

Опытный обслуживающий персонал обучен предоставлять гостям информацию о водном шоу, которое они смотрят, на разных языках

«Гостей всегда ждет приключение. Они могут встретить практически кого угодно, потому что это не просто обычный аквариум с заданным количеством морских обитателей.

«Это, наоборот, для рыб посетители находятся в аквариуме, потому что все происходящее снаружи находится под естественным контролем», – говорит Рафосс.

«Вы не будете разочарованы, так как природа никогда не разочаровывает».

Ресторан представляет собой 34-метровый монолит, разработанный норвежской фирмой Snohetta, известной своими знаменитыми зданиями, такими как Оперный театр Осло и Мемориальный павильон 9/11 в Нью-Йорке.

Он может обслуживать до 40 посетителей в течение одного сеанса в день, пять вечеров в неделю.

На кухне датский шеф-повар Николай Эллицгаард и его сотрудники дали волю своему воображению, создавая сезонные меню, основанные главным образом из того, что может предложить море, включая десерт, состоящий из пяти различных типов водорослей, собранных с близлежащего берега.

«Мы стараемся использовать продукты, имеющиеся в этом районе, а также вещи, которые никто другой не использует», – отмечает Эллицгаард.

Поход в этот ресторан, однако, доступен далеко не каждому.

Дегустационное меню, состоящее из 16-18 блюд, стоит 2250 крон (230 евро) на человека. Если же в него включить вино, то счет увеличится вдвое.

Все места в Under, тем не менее, полностью забронированы на ближайшие шесть месяцев.

«Возникает невероятное чувство восторга, когда вы приходите сюда с поверхности и попадаете в этот великолепный зал», – отмечает 59-летний Даг Якобсен, профессор, который обедал там со своей женой и другой парой.

«Вы видите этот удивительный подводный свет… Зеленоватая, голубоватая вода и все внутреннее пространство здесь тоже выполнены в морском стиле, поэтому возникает чувство, что вы лично погружаетесь в море».

Владелец ресторана также успокоил людей, боящихся посещать ресторан, ожидая, что он в любой момент может уйти под воду.

Окно из плексигласа толщиной 26 сантиметров спроектировано так, чтобы выдерживать даже самые сильные штормы, а вся конструкция с толстыми бетонными стенами без проблем выдерживает давление и удары в условиях сурового северного моря.

«Мы прошли через множество проверок, в которых участвовали опытные консультанты, поэтому я полностью уверен в безопасности нашего ресторана», – добавляет Убостад.