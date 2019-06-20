В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

Рэндалл Карлсон, ученый из США, отметил, что целый ряд земных регионов могут погрузиться в кромешную тьму по причине мощной геомагнитной бури, о которой ранее говорили сотрудники NASA.

В американском космическом агентстве предупредили землян, что вскоре может повториться «Событие Кэррингтона», произошедшее в середине XIX века и приведшее к отключению всех телеграфов в США и Европе. Исследователи отмечают, что новая супервспышка на Солнце может произойти в ближайшие 3 года.

По словам Карслона, если подобное явление произойдет сейчас, то на Земле могут сломаться многие вышки для мобильной связи, ЛЭП, подстанции и электрические станции. В некоторых регионах пропадет свет, причем перебои с электроэнергией могут продлиться несколько месяцев.