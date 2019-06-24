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В МВД заказали партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS T-5000

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Владимир Злобин, глава «Промтехнологии», в ходе недавней беседы с журналистами заявил, что МВД решило закупить партию современных снайперских винтовок

Владимир Злобин, глава «Промтехнологии», в ходе недавней беседы с журналистами заявил, что МВД решило закупить партию современных снайперских винтовок под названием ORSIS T-5000.

Согласно словам гендиректора предприятия, кроме этих высокоточных винтовок они смогли передать в пользование карабины «Брат» сотрудникам Федеральной службы охраны. Он добавил, что в текущем году Росгвардия и ФСБ должны будут получить партии усовершенствованных вариантов данных карабинов.

Что касается снайперской винтовки, то она разработана на базе оружейного комплекса «Точность», представляющего собой абсолютно новое оружие, соответствующее всем мировым стандартам. Эксперты отмечают, что с помощью него можно уничтожить цель на расстоянии до 1500 метров.

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