В Киеве состоялся «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ

В Киеве с 22 по 23 июня состоялся «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообществ. Киевская администрация обратилась к жителям города с просьбой поддержать мероприятие.

В связи с этим на время шествия были закрыты три станции метро и перекрыты некоторые улицы, из-за чего изменились маршруты общественного транспорта и такси.

Участников сопровождали полиция и кинологи. Несколько человек объявили протест маршу, выйдя с собственными плакатами. Было задержано девять правонарушителей возрастом от 18 до 48 лет, у которых изъяли орудия для провокации. По делу нарушителей начато уголовное дело, им грозит от трёх до семи лет тюремного заключения. В остальном, по сообщению пресс-службы, обошлось без существенных нарушений.

После завершения мероприятия полиция сопроводила участников к автобусам, на которых их увезли с места событий. Как отмечается, за всё время марша в нём приняли участие около 8 тысяч человек.