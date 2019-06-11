В Эквадоре военные испытали модернизированные российские РСЗО «Град»

На территории Эквадора сухопутными войсками была протестирована усовершенствованная российская РСЗО БМ-21 «Град» на базе грузового автомобиля КамАЗ-43 118.

Модернизированная система смогла пройти ходовые тесты и проверку на управляемость. Военные также провели несколько пусков ракет. Данная разработка осуществлена для оценки того, возможно ли заменить шасси Урал-375Д на КамАЗ, оборудованный мотором Cummins, мощность которого составляет 226 кВт.

Первая демонстрация новинки состоялась еще в конце прошлого года. В настоящее время неизвестно, собираются ли местные власти продолжить замену шасси у «Града». Армия Эквадора имеет на вооружении 18 подобных систем.