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В Эквадоре военные испытали модернизированные российские РСЗО «Град»

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На территории Эквадора сухопутными войсками была протестирована усовершенствованная российская РСЗО БМ-21 «Град» на базе грузового автомобиля КамАЗ-43

На территории Эквадора сухопутными войсками была протестирована усовершенствованная российская РСЗО БМ-21 «Град» на базе грузового автомобиля КамАЗ-43 118.

Модернизированная система смогла пройти ходовые тесты и проверку на управляемость. Военные также провели несколько пусков ракет. Данная разработка осуществлена для оценки того, возможно ли заменить шасси Урал-375Д на КамАЗ, оборудованный мотором Cummins, мощность которого составляет 226 кВт.

В Эквадоре военные испытали модернизированные российские РСЗО «Град»

Первая демонстрация новинки состоялась еще в конце прошлого года. В настоящее время неизвестно, собираются ли местные власти продолжить замену шасси у «Града». Армия Эквадора имеет на вооружении 18 подобных систем.

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