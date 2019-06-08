Увеличиваем производительность труда

Чтобы увеличить производительность труда, необходимо сперва узнать, что это такое и какие основные принципы являются залогом успеха. Если вы являетесь начальником и вам необходимо повысить результативность вашего сотрудника, то данная статья прояснит, на что нужно обратить в первую очередь внимание.

Умение распоряжаться временем крайне важно для достижения успеха. Эти советы помогут увеличить вашу продуктивность.

Расставляйте приоритеты. Каждое утро просматривайте ежедневник. Выбирайте самое важное на этот день. И разберитесь с тем что, кому и когда нужно. Планируйте вперед. Записывайте проекты в ежедневник и помечайте те, к которым обращаетесь ежедневно. Планируйте все от начала до конца и намечайте цель по срокам. Планируйте свою частную жизнь. У вас грязный стол? По дому валяется мусор? Исследования показывают, что люди, живущие в чистоте более продуктивны на работе. Проясняйте все до конца. Убедитесь в том, что тот, с кем вы говорите, кому пишите или демонстрируете что-либо, понимает вас. Задавайте вопросы, чтобы избежать недопонимания и помех в работе над проектом. Делайте перерывы. Приятная беседа с коллегами или чашечка кофе поможет потом лучше сконцентрироваться. В итоге вы можете найти решение, которого не видели ранее. Делегируйте задачи. Возможно вы можете выполнить задачу лучше и быстрее остальных, но уделяя внимание обучению персонала, вы сможете найти время на новые проекты и внести разнообразие в свою работу. Не затягивайте. Преодолевайте желание отложить на завтра. Разбивайте масштабные проекты на небольшие задачки и поощряйте себя на каждом этапе. Учитесь и совершенствуйтесь. Работа над собой длительный процесс и главное здесь не графики и составление планов, а избавление от вредных привычек, задавание правильных вопросов и умение находить гармонию.

Любите свое дело, не бойтесь трудностей и не забывайте отмечать успехи.