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Увеличиваем производительность труда

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Чтобы увеличить производительность труда, необходимо сперва узнать, что это такое и какие основные принципы являются залогом успеха. Если вы являетесь

Чтобы увеличить производительность труда, необходимо сперва узнать, что это такое и какие основные принципы являются залогом успеха. Если вы являетесь начальником и вам необходимо повысить результативность вашего сотрудника, то данная статья прояснит, на что нужно обратить в первую очередь внимание.

Умение распоряжаться временем крайне важно для достижения успеха. Эти советы помогут увеличить вашу продуктивность.

  1. Расставляйте приоритеты. Каждое утро просматривайте ежедневник. Выбирайте самое важное на этот день. И разберитесь с тем что, кому и когда нужно.
  2. Планируйте вперед. Записывайте проекты в ежедневник и помечайте те, к которым обращаетесь ежедневно. Планируйте все от начала до конца и намечайте цель по срокам.
  3. Планируйте свою частную жизнь. У вас грязный стол? По дому валяется мусор? Исследования показывают, что люди, живущие в чистоте более продуктивны на работе.
  4. Проясняйте все до конца. Убедитесь в том, что тот, с кем вы говорите, кому пишите или демонстрируете что-либо, понимает вас. Задавайте вопросы, чтобы избежать недопонимания и помех в работе над проектом.
  5. Делайте перерывы. Приятная беседа с коллегами или чашечка кофе поможет потом лучше сконцентрироваться. В итоге вы можете найти решение, которого не видели ранее.
  6. Делегируйте задачи. Возможно вы можете выполнить задачу лучше и быстрее остальных, но уделяя внимание обучению персонала, вы сможете найти время на новые проекты и внести разнообразие в свою работу.
  7. Не затягивайте. Преодолевайте желание отложить на завтра. Разбивайте масштабные проекты на небольшие задачки и поощряйте себя на каждом этапе.
  8. Учитесь и совершенствуйтесь. Работа над собой длительный процесс и главное здесь не графики и составление планов, а избавление от вредных привычек, задавание правильных вопросов и умение находить гармонию.

Любите свое дело, не бойтесь трудностей и не забывайте отмечать успехи.

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