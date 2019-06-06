Утягивающее белье как один из секретов стройности Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес к грядущим важным событиям в своей жизни — свадьбе и концертному туру, привела себя в форму и сбросила несколько килограммов.

Для этого ей пришлось сидеть на безуглеводной диете и истязать себя активными тренировками. Однако оказалось, что секрет её стройности скрывается не только в этом.

Недавно Дженнифер отправилась на выпускной к своим детям. В качестве наряда она выбрала коралловое платье, обладающее весьма длинным разрезом на юбке. Именно этот разрез и подвёл звезду — при ходьбе можно было без труда заметить на Лопес утягивающие шорты. По всей видимости, подобной хитростью она пользуется постоянно, даже на тех событиях, где нет необходимости выглядеть идеально перед тысячами поклонников.