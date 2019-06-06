Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона

В российском прокате фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен с гомосексуальными отношениями и наркотиками. По заявлению компании-прокатчика «Централ Парнтершип», сделано это по требованиям законодательства, при этом Минкультуры сообщил, что никаких рекомендаций не давал.

Иван Ургант прокомментировал удаление сцен в программе «Вечерний Ургант». По его словам, картина стала совершенно другой и, несмотря на убранные сцены, остался возрастной рейтинг 18+. Также он отметил, что такие поступки только привлекают дополнительное внимание к фильму. В завершение Ургант пошутил, что продолжительность картины сократилась, а стоимость билетов осталась прежней, хотя её следовало бы снизить на 69 рублей.

Мнение Урганта поддержали многие пользователи Сети, высказавшихся, что история о человеке должна выходить полностью, иначе в фильме отсутствует смысл. Однако некоторые сообщили, что подобные фильмы следовало бы вообще запретить.