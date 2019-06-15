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Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой

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Певица Вика Цыганова недавно ошарашила своих поклонников и даже коллег, заявив о желании принять участие в выборах в Госдуму от Хабаровского края. По

Певица Вика Цыганова недавно ошарашила своих поклонников и даже коллег, заявив о желании принять участие в выборах в Госдуму от Хабаровского края.

Подробностями своей предвыборной компании она не поделилась, но пообещала, что она непременно всем понравится.

Телеведущий Иван Ургант не смог оставить столь впечатляющую новость без внимания, и пошутил над Цыгановой в эфире программы «Вечерний Ургант». Он поделился с зрителями сведениями о том, какую программу подготовила Вика, и с этими словами продемонстрировал «предвыборный плакат».

На нём изображена сама Цыганова и строчка из её популярной песни, в которой говорится о водке, хлебе и селёдке, и о тяжелых последствиях после подобного веселья. По словам Урганта, её «обещание» также соответствует и будущей потребительской корзине.

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