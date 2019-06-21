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Уралвагонзавод покажет на «Армии-2019» напечатанный на 3D-принтере танк

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Представители Уралвагонзавода сообщили, что в рамках мероприятия «Армия-2019» будут продемонстрированы новейшие образцы боевых машин, включая «напечат

Представители Уралвагонзавода сообщили, что в рамках мероприятия «Армия-2019» будут продемонстрированы новейшие образцы боевых машин, включая «напечатанный» на 3D-принтере танк Т-90МС.

Согласно словам сотрудников российского предприятия, созданный на базе 3D-печати танк, будет показан всем гостям форума. Он разработан на базе оригинальных чертежей, составленных специалистами АО «УКБТМ». Что касается секретных образцов военной техники, то их тоже покажут в действии, но лишь специалистам и за закрытыми дверями.

Посетители смогут свободно взглянуть на танк Т-72Б3, транспортер ДТ-10ПМ на гусеницах и боевую машину БМП-1АМ. Свои новейшие разработки собирается также продемонстрировать ЦНИИ «Буревестник», например, артиллерийский комплекс АУ-220М.

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