Уралвагонзавод покажет на «Армии-2019» напечатанный на 3D-принтере танк

Представители Уралвагонзавода сообщили, что в рамках мероприятия «Армия-2019» будут продемонстрированы новейшие образцы боевых машин, включая «напечатанный» на 3D-принтере танк Т-90МС.

Согласно словам сотрудников российского предприятия, созданный на базе 3D-печати танк, будет показан всем гостям форума. Он разработан на базе оригинальных чертежей, составленных специалистами АО «УКБТМ». Что касается секретных образцов военной техники, то их тоже покажут в действии, но лишь специалистам и за закрытыми дверями.

Посетители смогут свободно взглянуть на танк Т-72Б3, транспортер ДТ-10ПМ на гусеницах и боевую машину БМП-1АМ. Свои новейшие разработки собирается также продемонстрировать ЦНИИ «Буревестник», например, артиллерийский комплекс АУ-220М.