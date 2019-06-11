«Умный дом» от Ростелекома

Ростелеком — одна из самых известных и востребованных телекоммуникационных компаний. Среди перечня услуг организации есть проект под названием «Умный дом», который мы разберем детально.

В первую очередь, не стоит предполагать, что услуга представляет собой классическую съемку и запись на носители. У клиента компании появляется возможность самостоятельно управлять набором виджетов и инструментов. С помощью них можно контролировать камеры. Объясняя простым языком, где бы вы не находились, всегда будет возможность посмотреть трансляцию камер, установленных в своем доме. Самое главное — это стабильный доступ к интернету.

Для кого данная услуга? Для родителей, дети которых остаются с нянями дома. Для владельцев недвижимости, где рабочие делают ремонт, где специалисты убирают квартиры. Конечно же, речь о безопасности дома также идет. В отпуске многие люди хотят регулярно проверять, что с их жильем все в порядке.

Каждый клиент получает возможность не просто просматривать записи, сделанные когда-то на камеру. Предоставляется в том числе доступ к просмотру трансляции в режиме реального времени. Это можно сделать с любого современного устройства — начиная от ноутбука, заканчивая смартфоном. Если вдруг происходит перекрытие обзора, либо отключилось питание устройства, благодаря которой идет трансляция, сразу же клиент компании получает уведомление. Также уведомления приходят, если возникают посторонние звуки, происходит движение в доме.

Но запись идет абсолютно всегда, а не тогда, когда было замечено какое-то движение в кадре. Файлы с записями в полной безопасности, так как хранятся в облаке. Срок их хранения составляет неделю. Это достаточный срок для того, чтобы клиент посмотрел запись. Если в ней есть дополнительная необходимость, все файлы можно скачать.

Для клиентов доступно мобильное приложение «Умный дом», где можно более детально ознакомиться с услугой, зарегистрироваться в системе. Приобретение камеры возможно в рассрочку. Управление камерой удобнее всего совершать именно с помощью мобильного приложения. В целом, услуга подключается абсолютно так же, как и другие предложения компании. Вы оставляете заявку, с вами созваниваются, объясняют все дальнейшие детали и условия сотрудничества. Искать мастера, который установит камеры в необходимые места, не нужно. Эту обязанность берут на себя определенные сотрудники Ростелекома.