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Украинский политик считает провальной поездку Зеленского в Европу

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Дмитрий Спивак, политик из Украины, считает, что рабочая поездка Владимира Зеленского, украинского лидера, в европейские страны оказалась «провальной»

Дмитрий Спивак, политик из Украины, считает, что рабочая поездка Владимира Зеленского, украинского лидера, в европейские страны оказалась «провальной».

По словам Спивака, если перевести тезисы Эммануэля Макрона, французского президента, и Ангелы Меркель, немецкого канцлера, с языка дипломатии на общепринятый, то можно увидеть, что Европа изменила свой тренд – она продолжит сотрудничать с РФ, несмотря на ее действия. Политик добавил, что Россия является важным игроком на мировой арене, а Зеленский крайне неопытен в данной сфере.

В конце Спивак добавил, что рядом с Зеленским всегда должны находиться опытные дипломаты и международные деятели, способные подсказать ему, что если европейские страны решат отвернуться от Украины, то она останется один на один с Российской Федерацией.

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