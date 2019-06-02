Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Анатолий Матиос, занимающий должность главного военного прокурора Украины, приказал организовать совещание. На мероприятии присутствовали руководство Министерства иностранных дел, Генерального штаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки Украины, СБУ.

Причина срочного собрания — ролик на видео-хостинге «YouTube». 26 мая было выложено в интернет видео, где описывается выдуманная история об объединении Румынии и Молдавии. По версии автора ролика, данное событие происходит в 2022 году.

«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!», — составил пост в социальной сети Facebook Матиос.

Также прокурор отметил, что, если жители Украины не встанут на защиту собственной родины, то даже «травоядные» сумеют стать «хищниками». Отметим, что главный прокурор из Черновицкой области, об аннексии которой рассказывается в ролике.

Как заявляет Матиос, главы всех ведомств, которые прибыли на совещание, ознакомятся с поручением в рамках уголовно производства. Главный прокурор дал обещание, что в единый реестр досудебных расследований будет добавлена информация о подготовке «совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность государства» неизвестными лицами.