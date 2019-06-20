Ученые: по способу блокировки смартфона можно узнать возраст пользователя

Новое исследование, проведенное сотрудниками Университета Британской Колумбии (UBC), показало, что пожилые пользователи смартфонов в большей степени полагаются на функцию автоматической блокировки своих телефонов, чем молодые владельцы гаджетов. Они также предпочитают использовать PIN-коды вместо сканера отпечатков пальцев для разблокировки своих мобильных устройств.

Исследователи также обнаружили, что пожилые пользователи с большей вероятностью снимают блокировку со своих телефонов, когда находятся в неподвижном состоянии, например, во время работы за столом или при нахождении у себя дома.

По словам Константина Безносова, профессора по электротехнике и вычислительной технике UBC, а также автора соответствующей научной работы, это исследование является первым в своем роде, которое демонстрирует связь между возрастом и способами использования смартфонов.

«Как специалисты, работающие над защитой смартфонов от несанкционированного доступа, мы должны сначала понять, как именно пользователи применяют свои устройства», – отметил Безносов. «Отслеживая реальных пользователей во время их ежедневного взаимодействия с девайсом, мы теперь имеем реальный опыт, который можно использовать для информирования будущих конструкторов смартфонов».

Анализ также показал, что пожилые пользователи использовали свои телефоны реже, чем представители молодежи. Для каждого 10-летнего интервала число пользовательских сессий снижалось на 25 процентов. Другими словами, в 25 лет человек может использовать свой телефон 20 раз в день, а в 35 лет – только 15 раз.

В исследовании приняли участие 134 добровольца в возрасте от 19 до 63 лет, использовав специальное приложение, установленное на их телефонах Android. Два месяца подряд приложение собирало данные о блокировке и разблокировке гаджета, о выборе автоматической или ручной блокировки, а также о том, был ли телефон заблокирован или разблокирован во время движения. Приложение также записывало продолжительность пользовательских сессий.

Исследование также выявило гендерные различия в выборе способа аутентификации. По мере старения мужчины гораздо чаще полагаются на автоматическую блокировку своих устройств, чем на ручную, по сравнению с женщинами.

Что касается общего использования, то женщины в среднем применяют свой телефон дольше, чем мужчины, причем представительницы прекрасного пола в возрасте от 20 лет пользуются смартфонами значительно дольше, чем их ровесники мужского пола. Однако этот баланс меняется с возрастом: у мужчин старше 50 лет зафиксированы более длительные сеансы использования гаджетов, чем у женщин того же возраста.

В то время как в исследовании не рассматривались причины такого поведения, Безносов отмечает, что полученные данные могут помочь компаниям, выпускающим смартфоны, создавать более качественные продукты.

«При разработке новых систем аутентификации для смартфонов следует учитывать такие факторы, как возраст. Устройства в обязательном порядке должны позволять потребителям выбирать метод блокировки, соответствующий их потребностям и моделям поведения», – заявил специалист, добавив, что в будущих исследованиях следует рассмотреть другие демографические факторы и группы участников, а также изучить параметры, связанные с решениями аутентификации.

Исследование было представлено на прошлогодней конференции CHI, рассматривающей человеческие факторы в вычислительных системах и прошедшей в Глазго, Шотландия.