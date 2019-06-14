Ученые определили истинный возраст искусственных шотландских островов

Два археолога – один из Университета Рединга, а другой из Саутгемптонского университета – нашли доказательства того, что некоторые кранноги в Шотландии были построены в период неолита, то есть несколько тысяч лет назад. Исследователи, Дункан Гарроу и Фрейзер Стурт, написали статью о своих находках, которая впоследствии была опубликована в журнале Antiquity.

Кранноги – это очень маленькие искусственные острова, построенные в реках, озерах и ручьях в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Большинство из них в диаметре достигают не более 10-30 метров. Исследователи полагают, что они использовались в качестве жилья, доступ к которому, вероятно, удавалось получить благодаря пешеходным мостам. Никто точно не знает, для чего именно их создавали, однако у специалистов имеется немало теорий на этот счет.

Некоторые из кранногов даже были восстановлены с учетом их оригинальной архитектуры, которая, скорее всего, включала в себя соломенную крышу. До недавнего времени исследователи считали, что большинство, если не все шотландские кранноги были построены во времена железного века, хотя история их происхождения изучена очень плохо. В этом новом исследовании ученые сообщают об обнаружении доказательств, свидетельствующих о том, что, по крайней мере, часть искусственных островов в Шотландии намного старше, чем считалось ранее – на тысячи лет старше.

Гарроу и Стурт отмечают, что еще в 2011 году Крис Мюррей, бывший водолаз Королевского флота, исследовал воду вокруг краннога на Внешних Гебридских островах Шотландии. Он наткнулся на какую-то керамику под водой, которая показалась ему интересной. Он принес образцы местному служащему в соседнем музее. Вместе они изучили подводные области рядом с несколькими другими кранногами и обнаружили еще больше керамических предметов.

В конце концов, результаты этих двух любопытных сыщиков дошли до Гарроу и Стурта, которые провели официальное исследование как кранногов, так и керамических изделий, найденных дайверами. Они провели радиоуглеродное датирование на материале, найденном на керамических и деревянных деталях, которые, как предполагалось, использовались на кранноге. По их словам, анализ показал, что кранноги использовались с 3640 по 3360 годы до нашей эры, то есть они были построены в период неолита.