Ученые не могут объяснить природу происхождения загадочных вспышек на Луне

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Астрономы пока не могут дать точное объяснение появляющимся на лунной поверхности вспышкам. Иногда они бывают короткими, а в другие дни длятся заметно дольше.

Некоторые исследователи предполагают, что короткие вспышки возникают при падении метеоритов на поверхность Луны или взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с пылью естественного спутника. Более продолжительные, возможно, появляются, когда из лунных недр вырываются газы, отражающие свет Солнца. Этот процесс может возникать в результате сейсмических активностей.

Чтобы проверить эти теории на практике в апреле текущего года был достроен телескоп, оснащенный двумя специализированными камеры, которые будут следить за спутником Земли в ночное время суток. Как только им будут обнаружены вспышки, он сделает множество фото явления, а затем отправит их ученым для дальнейшего анализа.