Здесь рождаются новости.
Главная
Астрономия

Ученые не могут объяснить природу происхождения загадочных вспышек на Луне

Дата:
Астрономы пока не могут дать точное объяснение появляющимся на лунной поверхности вспышкам. Иногда они бывают короткими, а в другие дни длятся заметно
Взято с Pixabay

Астрономы пока не могут дать точное объяснение появляющимся на лунной поверхности вспышкам. Иногда они бывают короткими, а в другие дни длятся заметно дольше.

Некоторые исследователи предполагают, что короткие вспышки возникают при падении метеоритов на поверхность Луны или взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с пылью естественного спутника. Более продолжительные, возможно, появляются, когда из лунных недр вырываются газы, отражающие свет Солнца. Этот процесс может возникать в результате сейсмических активностей.

Чтобы проверить эти теории на практике в апреле текущего года был достроен телескоп, оснащенный двумя специализированными камеры, которые будут следить за спутником Земли в ночное время суток. Как только им будут обнаружены вспышки, он сделает множество фото явления, а затем отправит их ученым для дальнейшего анализа.

Новости по теме:

  1. Российские ученые уличили Солнце в откачке воды с Марса
  2. Российские ученые обнаружили необычные перемещения на Венере
  3. 17-летний астроном нашел планету с двумя Солнцами

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые хотят столкнуть астероид с Марсом и создать там озеро

Китай планирует доставку своих астронавтов на Луну

Ученые США определили точную дату гибели человечества

Ученые зафиксировали новые загадочные мигания «звезды пришельцев»

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках