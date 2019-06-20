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Ученые из НИТУ МИСиС установили коту протез

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Месяц назад учёные московского университета НИТУ МИСиС совместно с ветеринарами провели уникальную операцию, вживив коту биомиметический гибридный про

Месяц назад учёные московского университета НИТУ МИСиС совместно с ветеринарами провели уникальную операцию, вживив коту биомиметический гибридный протез.

Данный имплантат имитирует настоящую кость и практически ничем от неё не отличается — клетки пациента наращиваются на биоматериал. Исследования в этой сфере ведутся уже не один год, а ранее подобные операции такого уже были проведены на мышах и собаках.

По результатам успешно проведённой операции, было принято решение начать подготовку специалистов по нескольких направлениям в сфере разработки искусственных биоматериалов. В ходе обучения студенты смогут пройти стажировки в крупных компаниях, напишут научные работы и диссертации. По завершению курса они смогут создавать необходимые имплантаты самостоятельно и работать и патентами.

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