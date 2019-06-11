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Участники «На-На» сообщили, что Алибасов неоднократно употреблял бытовую химию

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Участники музыкального коллектива «На-На» отметили, что Бари Алибасов, известный композитор, не единожды употреблял бытовую химию, путая ее с продукта

Участники музыкального коллектива «На-На» отметили, что Бари Алибасов, известный композитор, не единожды употреблял бытовую химию, путая ее с продуктами питания.

Владимир Политов отметил, что музыкант без очков почти не видит, поэтому мог запросто спутать «Крота» с обычным соком. Певец добавил, что средство для очистки канализации практически не имеет запаха, а открыть его могут даже маленькие дети. Вячеслав Жеребкин в свою очередь сообщил о том, что Алибасов однажды пожарил яичницу, используя жидкость для мытья посуды. О своей ошибке он понял только во время еды.

По словам Жеребкина, причиной недавно случившейся трагедии могло стать нежелание композитора передавать ведение домашних дел домработнице. В своем доме музыкант старался сам готовить и убирать.

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