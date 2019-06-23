Трампа и сенаторов проинформировали о наблюдениях за НЛО

Правительственные служащие внезапно прекратили свою основную деятельность, чтобы узнать побольше информации о столкновениях военно-морских сил США с таинственными самолетами.

На этой неделе сразу три сенатора Соединенных Штатов были проинформированы Пентагоном о ситуации с военно-морским флотом, который, по сообщениям разведки, за последние годы несколько раз сталкивался с неопознанными самолетами. Ранее секретную информацию о наблюдениях за НЛО раскрыли группе правительственных служащих, включая президента Дональда Трампа. Недавние брифинги и возобновление интереса правительства к неопознанным летающим объектам, как сообщает издание Politico, заставляют задуматься о том, почему именно сейчас?

Как и следовало ожидать, информация, переданная Пентагоном на секретных заседаниях, была строго засекречена. Но представитель одного из сенаторов, участвовавшего в заседаниях (сенатор Марк Уорнер), объяснила заинтересовать этим делом и запросила больше информации.

«Если военно-морские летчики сталкиваются с необъяснимыми помехами в воздухе, то сенатор Уорнер считает, что нам необходимо заранее разобраться с проблемами безопасности», – указала в своем заявлении его представитель Рэйчел Коэн. Уорнер является действующим вице-председателем сенатского комитета по разведке.

Ранее на этой неделе президент Трамп рассказал ABC News в интервью, что его тоже проинформировали о НЛО, но, похоже, президента не особенно интересовало наличие этих объектов в небе или его не удалось переубедить в их существовании.

«Я не против, чтобы они думали о том, что думают», – сообщил Трамп диктору Джорджу Стефанопулосу. «Они мне говорят… я имею в виду, что я увидел, и я прочитал, и я услышал их, и у меня была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Люди заявляют, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно».

Когда Стефанопулос спросил Трампа, знает, ли он о существовании доказательств инопланетян, президент ответил: «Ну, я думаю, что мои отличные, наши отличные летчики знают о них, а некоторые пилоты действительно видели вещи, которые немного отличаются от прошлых наблюдений. Так что, посмотрим, что будет дальше. Но мы продолжим наблюдать, и вы первыми узнаете, если мы обнаружим что-то необычное».

Однако до тех пор, пока лидер свободного мира не откроет долгожданную правду об инопланетянах Джорджу Стефанопулосу, мы можем только строить догадки относительно того, почему федеральное правительство вдруг заинтересовалось НЛО. Politico указывает на возрождение старого проекта. Напоминаем, что еще в конце 2017 года издание New York Times раскрыло секретную Программу расширенной идентификации аэрокосмических угроз, созданную Министерством обороны и предназначенную для расследования сообщений об НЛО, некоторые из которых поступали из ВМФ.

Вот одно из таких наблюдений: в 2004 году два F/A-18F Super Hornets, поднявшиеся в воздух с авианосца USS Nimitz, летели в 100 милях от побережья Сан-Диего, когда соседний ракетный носитель ВМФ – USS Princeton – предупредил их о двух неизвестных объектах. Истребители полетели к ним для опознавания и исследования. Первый из них оказался подводным аппаратом, размеры которого «намного превышали обычную подводную лодку», а второй был «бескрылым, белым» и «продолговатым» воздушным судном, парившем в 15 метрах над водой и двигавшимся беспорядочно. Данная встреча была запечатлена на инфракрасную камеру.

В 2018 году было опубликовано второе видео, в котором была показана другая погоня военно-морского флота за загадочным быстро движущимся объектом. Видеосъемка была сделана в 2015 году у восточного побережья истребителем F/A-18F, использующим бортовой модуль Raytheon AN/ASQ-228 с усовершенствованным нацеливанием, ориентированным на перспективу (ATFLIR).

В Politico сообщают, что от членов Конгресса поступает все больше запросов на проведение соответствующих брифингов, и один бывший правительственный служащий рассказал изданию следующую информацию: «Эти объекты появляются буквально из ниоткуда». Таким образом, спустя более 70 лет после первого документированного наблюдения за НЛО, эти объекты остаются такими же загадочными, как и раньше, но, возможно, мы потихоньку приближаемся к окончательному раскрытию некоторых секретов.