Светлана Лобода устроила домашнюю тренировку в коротких шортах

Светлана Лобода на свои выступления предпочитает выбирать откровенные наряды и обувь на высоком каблуке.

Неудивительно, что для поддержания своей фигуры в отличной форме ей приходится прикладывать массу усилий и регулярно заниматься спортом. Недавно она выложила видеозапись одной такой тренировки с гантелями, проведённой в домашних условиях. Своим поклонникам Лобода продемонстрировала облегающий топ и ультра-короткие шорты, в которые она облачилась для тренировки.

Для наибольшей эффективности и правильного выполнения всех упражнений на занятии присутствовал наставник, который помогал в некоторых моментах. На видео видна его рука, которой он придерживает коленку певицы.

После этого Светлана сообщила своим подписчикам о том, что после завершения утренней работы улетает на отдых.