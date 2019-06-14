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Светлана Лобода устроила домашнюю тренировку в коротких шортах

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Светлана Лобода на свои выступления предпочитает выбирать откровенные наряды и обувь на высоком каблуке. Неудивительно, что для поддержания своей фигу

Светлана Лобода на свои выступления предпочитает выбирать откровенные наряды и обувь на высоком каблуке.

Неудивительно, что для поддержания своей фигуры в отличной форме ей приходится прикладывать массу усилий и регулярно заниматься спортом. Недавно она выложила видеозапись одной такой тренировки с гантелями, проведённой в домашних условиях. Своим поклонникам Лобода продемонстрировала облегающий топ и ультра-короткие шорты, в которые она облачилась для тренировки.

Для наибольшей эффективности и правильного выполнения всех упражнений на занятии присутствовал наставник, который помогал в некоторых моментах. На видео видна его рука, которой он придерживает коленку певицы.

После этого Светлана сообщила своим подписчикам о том, что после завершения утренней работы улетает на отдых.

 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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