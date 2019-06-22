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Стас Пьеха показал свои новые апартаменты в Москве

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Стас Пьеха недавно завершил длительный ремонт в своей квартире на северо-западе Москвы. По его словам, поначалу помещение представляло собой лишь бето

Стас Пьеха недавно завершил длительный ремонт в своей квартире на северо-западе Москвы.

По его словам, поначалу помещение представляло собой лишь бетонную коробку. Доводить до ума её пришлось около пяти лет, была потрачена огромная сумма, зато сейчас обстановка его полностью удовлетворяет.

В гостиной у артиста установлен широкодиагональный экран, саунд-система и приставка. Стас пожаловался, что, когда слушает своих друзей, рассказывающих про какие-либо сериалы, чувствует себя весьма неловко, так как практически не смотрит телевизор. Вместо этого он предпочитает пару раз в неделю поиграть в приставку.

Кухня в квартире предназначена только для приготовления лёгких завтраков и перекусов — по признанию Стаса, он не является хорошим кулинаром и предпочитает посещать рестораны вместо самостоятельной готовки.

Также в квартире располагается тренажёрный зал, где имеется снаряжение для бокса, брусья и турник. Кроме того, есть большая библиотека. А самой любимой комнатой Стаса является спальня, так как, находясь дома, он большую часть времени проводит в горизонтальном положении.

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