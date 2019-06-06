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«Старая и страшная», — Катя Гордон раскритиковала Собчак

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В недавней публикации Ксения Собчак высказалась по поводу завершения дружбы в результате ссоры и сохранения хороших отношений после этого. Согласно её

В недавней публикации Ксения Собчак высказалась по поводу завершения дружбы в результате ссоры и сохранения хороших отношений после этого. Согласно её мнению, нужно жить, не поливая грязью бывшего друга.

Пост был раскритикован и назван лицемерным многими подписчиками, припомнивших нелестные высказывания Ксении в адрес Ольги Бузовой. Неожиданно к критикам присоединилась Катя Гордон, написавшая Собчак, что ей пора уже принять, что она старая, страшная и не очень удачливая. Выпад удивил подписчиков телеведущей, даже тех, кто не является её ярым поклонником.

Некоторые даже заступились за неё, написав, что высказанные характеристики сути выложенного поста не соответствует, а сама Ксения красавицей себя никогда и не звала. По мнению пользователей Сети, поступок низкий даже для Гордон, и связано это видимо с тем, что ведущая пользуется популярностью.

Более 10 лет назад Собчак и Гордон сильно разругались в радиоэфире, после чего между ними на долгое время установились враждебные отношения. По всей видимости, Гордон до сих пор не может простить происшедший скандал.

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