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США отодвинули авианосец от берегов Ирана

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Соединенные Штаты решили не рисковать, поэтому отодвинули свой авианосец от иранского побережья, посчитав, что Иран может напасть на судно, используя

Соединенные Штаты решили не рисковать, поэтому отодвинули свой авианосец от иранского побережья, посчитав, что Иран может напасть на судно, используя береговые ракетные установки.

В настоящее время авианосец находится в четырехстах километрах от иранских берегов, то есть за пределами радиуса поражения крылатых ракет Ирана. Некоторые боевые корабли ВМС США расположены намного ближе к водам исламской республики, однако тоже держаться от них на большом удалении. Это показывает, что Соединенные Штаты не желают обострять отношения с иранскими властями.

По мнению экспертов, Иран не обладает вооружением, способным эффективно бороться с авианосцами, но при массированном ударе этот корабль все равно может получить серьезные повреждения или даже затонуть.

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