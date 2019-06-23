США отодвинули авианосец от берегов Ирана

Соединенные Штаты решили не рисковать, поэтому отодвинули свой авианосец от иранского побережья, посчитав, что Иран может напасть на судно, используя береговые ракетные установки.

В настоящее время авианосец находится в четырехстах километрах от иранских берегов, то есть за пределами радиуса поражения крылатых ракет Ирана. Некоторые боевые корабли ВМС США расположены намного ближе к водам исламской республики, однако тоже держаться от них на большом удалении. Это показывает, что Соединенные Штаты не желают обострять отношения с иранскими властями.

По мнению экспертов, Иран не обладает вооружением, способным эффективно бороться с авианосцами, но при массированном ударе этот корабль все равно может получить серьезные повреждения или даже затонуть.