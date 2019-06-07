Создано приложение, которое определяет причину крика ребенка

Группа американских учёных создала нейросеть, необходимую для всех молодых родителей — она способна по плачу ребёнка определять его причины, которым могут стать голод, боль, или жажда деятельности.

Разработанный искусственный интеллект способен разделять издаваемые младенцев звуки на нормальные и аномальные — те, которые возникают из-за болевых ощущений. Отмечается, что, хоть крики младенцев и являются уникальными, они обладают общими чертами, если возникают по одинаковым причинам. Для интерпретации был применён алгоритм, основанный на автоматическом распознавании речи.

В ходе создания нейросети исследователи проводили наблюдения за 26 новорождёнными возрастом от трёх дней до шести месяцев. В результате им удалось выявить пять основных типов детского плача, относящиеся к голоду, сну, смене подгузника, дискомфорту и потребностью во внимании.

Целью создания подобного ИИ является повышение здоровья детей и уменьшение давления на родителей, также учёные выражают надежду, что разработке найдётся место и в медицинских учреждениях.